Con la nota del 4 marzo il Ministero del Lavoro raccoglie i provvedimenti in materia lavoro contenuti dalla legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2026 Legge 27 febbraio 2026, n. 26 GU n.49 del 28 febbraio 2026.
Le novità segnalate dal Ministero sono:
- proroga Bonus Giovani Under 35 fino al 30 aprile 2026 (esoneri contributi per assunzioni o trasformazioni in tempo determinato di lavoratori under 35);
- proroga Bonus ZES al 30 aprile 2026;
- proroga Bonus Donne al 31 dicembre 2026 anche in Marche e Umbria;
- proroga 2026 mobilità in deroga aree di crisi industriale complessa.
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