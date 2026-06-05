Con nota del 3 giugno il Ministero del Lavoro ha informato circa la prima riunione dell’Osservatorio sull’adozione dei sistemi di Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro, avvenuta il 3 giugno presso la sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro a Roma.

L’incontro ha sancito la piena operatività dell’Osservatorio e l’avvio di un primo progetto che coinvolgerà esperti interistituzionali e di vari settori. Presentato infine il portale SIO Sistema Intelligente dell’Osservatorio IA e Lavoro, sul quale nella massima trasparenza verranno pubblicati dati, documenti e aggiornamenti sui lavori dell’osservatorio.

Così il ministro del Lavoro Elvira Calderone: “La sfida è guidare il cambiamento, non subirlo. L’intelligenza artificiale può diventare una leva di competitività, qualità del lavoro e coesione sociale, se adottata in modo responsabile e con la partecipazione di tutti”.

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