Pubblicato dal Ministero del Lavoro il decreto n.4 del 2026 che riporta misure per il reinserimento dei lavoratori che hanno affrontato una patologia oncologica, nel rispetto dell’oblio oncologico.

Il decreto, pubblicato di concerto con il Ministero della Salute e in attuazione della legge n. 193/2023 sull’oblio oncologico, inserisce i lavoratori guariti da patologie oncologiche nel novero delle categorie fragili. Categorie beneficiarie degli interventi di politica attiva, di cui potranno beneficiare anche gli ex pazienti oncologici. Programma GOL, Fondo Nuove Competenze, Assegno di inclusione (ADI), Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), Accomodamenti ragionevoli persone con disabilità da articolo 2 Convenzione ONU.

Gli accomodamenti adeguati saranno fondamentali per il diritto al lavoro dignitoso e inclusivo. Il decreto prevede quindi che “I datori di lavoro, previa integrazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e sentito il medico competente di cui all’articolo 38 dello stesso decreto legislativo, sono tenuti ad adottare misure che permettano ai lavoratori di rientrare o permanere nel posto di lavoro, conciliare le esigenze di cura con l’attività lavorativa ed evitare discriminazioni“.

Ogni intervento di politica attiva potrà interessare anche i lavoratori sottoposti a trattamenti prolungati in assenza di evidenza di malattia: “condizione che non consente di ritenere malati i soggetti ma non permette ancora di essere dichiarati guariti.”

Così il ministro del Lavoro Calderone, nella nota del 20 gennaio 2026: “Con questo decreto compiamo un passo che tocca la vita concreta delle persone, rendere pienamente operative le tutele previste dalla legge sull’oblio oncologico significa affermare con chiarezza che la guarigione deve coincidere con un nuovo inizio, libero da paure, pregiudizi e barriere ingiustificate. Il provvedimento garantisce strumenti reali per accompagnare il rientro al lavoro, sostenere la crescita professionale e valorizzare le competenze di ciascuno.”

