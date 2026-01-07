Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 31 dicembre 2025 il Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 Disposizioni urgenti in materia di termini normativi, Milleproroghe 2026.
Questa la nota del Ministero del Lavoro sui provvedimenti riguardanti le imprese:
- proroga scudo penale operatori sanitari 31 dicembre 2026;
- proroga Fondo di garanzia per le PMI 31 dicembre 2026
- proroga stipula contratti assicurativi rischi catastrofali piccole e microimprese anche di turismo e somministrazione 31 marzo 2026;
- proroga assemblee in modalità online al 30 settembre 2026.
