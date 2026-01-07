  

News sulla sicurezza sul lavoro e salute, gli aggiornamenti e gli approfondimenti dal blog di ANFOS.

decreto-legge-milleproroghe-2020
Mille Proroghe.

Milleproroghe 2026

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 31 dicembre 2025 il Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 Disposizioni urgenti in materia di termini normativi, Milleproroghe 2026.

Questa la nota del Ministero del Lavoro sui provvedimenti riguardanti le imprese:

  • proroga scudo penale operatori sanitari 31 dicembre 2026;
  • proroga Fondo di garanzia per le PMI 31 dicembre 2026
  • proroga stipula contratti assicurativi rischi catastrofali piccole e microimprese anche di turismo e somministrazione 31 marzo 2026;
  • proroga assemblee in modalità online al 30 settembre 2026.

