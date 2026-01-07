Legge di Bilancio. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre la legge 30 dicembre 2025, n. 199 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. Il 31 dicembre il Ministero del Lavoro ha raccolto in una nota le principali misure riguardanti lavoratori, imprese e famiglie.

Riassumiamo in elenco:

revisione IRPE, 33% aliquota allo scaglione 28 – 50mila euro;

incremento fino al 2027 del fondo per la carta “Dedicata a te”;

tassazione agevolata rinnovi contrattuali lavoratori del privato titolari di reddito non superiore a 33mila euro ;

; maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivi e nei giorni di riposo;

esenzione fino a 10n euro buoni pasto elettronici;

misure redditi dominicali e agrari coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali;

stabilizzata disciplina per le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato;

innalzamento imposta sostitutiva redditi prodotti all’estero e trasferimento in Italia;

giacenze estere, criptovalute nel sistema computo del patrimonio mobiliare ISEE;

misure per la pace fiscale 2000 -2023;

sostegno per assunzioni a tempo indeterminato giovani, lavoratrici svantaggiate, Mezzogiorno – ZES;

proroga al 31 dicembre 2026 dell’APE Sociale ;

; liquidazione anticipata della NASpI in 2 rate;

“Sterilizzato l’aumento di tre mesi dell’età pensionabile per i lavoratori impegnati in attività usuranti e gravose. Per le restanti categorie di lavoratori, l’aumento sarà di un solo mese nel 2027 e di due mesi nel 2028”

adesione automatica previdenza complementare dal luglio 2026 neoassunti del settore privato , “nel caso in cui non esprimano la propria scelta nei 60 giorni successivi all’assunzione”;bonus mamme a 60 euro mensili;

, “nel caso in cui non esprimano la propria scelta nei 60 giorni successivi all’assunzione”;bonus mamme a 60 euro mensili; esonero totale contributi assunzione madri di almeno 3 figli minori e disoccupate da 6 mesi;

da gennaio 2026, priorità trasformazione tempo parziale per lavoratrici o lavoratori con almeno 3 figli conviventi, fino al decimo anno di età;

congedo parentale fino ai 14 anni, prolungamento in caso di disabilità ed estensione indennità del 30% adozione, anche per adozione e affidamento.

fino ai 14 anni, prolungamento in caso di disabilità ed estensione indennità del 30% adozione, anche per adozione e affidamento. congedo per malattia dei figli fino a 10 giorni e requisito anagrafico fino ai 14 anni;

fino a 10 giorni e requisito anagrafico fino ai 14 anni; 60 milioni nel Fondo attività socio-educative minori fino al 2027;

Fondo per il sostegno del caregiver familiare delle persone con disabilità ;

incremento di 2 milioni di euro annui fino al 2028 del fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie;

10 milioni di euro annui nel Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per assistenza e sostegno, contrasto e prevenzione, reinserimento, centri antiviolenza;

incremento fondo per le misure contro la tratta degli esseri umani;

Fondo per il benessere psicologico, 1 milione per il 2026 e 2027 per sostengo lavoratori, studenti ;

; “Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali e rispetto delle norme per la sicurezza sul lavoro. Subordina il riconoscimento della maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori “;

“; zone del Sisma Centro Italia 2016 in Area ZES;.

30 milioni 2026 e 27 milioni 2027 per il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro ;

; 1.300 milioni di euro per l’anno 2026 credito d’imposta c.d. Transizione 4.0.;

indennità discontinuità lavoro spettacolo da gennaio 2026 con tetto massimo 35mila euro, regime derogatorio favorevole per i lavoratori del cinema e dell’audiovisivo;

Fondo pari opportunità +2 milioni 2026 e 2027.

Ti potrebbe interessare