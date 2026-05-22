Cambiamenti climatici e prevenzione sul lavoro. Rilasciata da Eu-Osha una nuova area del proprio sito che raccoglie informazioni e materiali sul cambiamento climatico e sull’impatto che questo ha e potrà avere nell’immediato futuro, in particolare nei prossimi 25 anni.

La nuova area, chiamata Futuri sviluppi e future crisi legati ai cambiamenti climatici, parte da uno studio prospettico, che attraverso l’analisi delle condizioni attuali, dei rischi attuali ed emergenti, di politiche e implicazioni per l’occupazione e per gli ambienti di lavoro individua quattro scenari possibili nel futuro. I seguenti:

Scenario 1 – Transizione equa;

Scenario 2 – Oasi di SSL;

Scenario 3 – Corsa al clima;

Scenario 4 – Speranza dal basso.

L’intera trattazione, all’origine della stessa area online, è racchiusa in documenti e relative sintesi, in inglese:

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