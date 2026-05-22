Cambiamenti climatici e prevenzione sul lavoro. Rilasciata da Eu-Osha una nuova area del proprio sito che raccoglie informazioni e materiali sul cambiamento climatico e sull’impatto che questo ha e potrà avere nell’immediato futuro, in particolare nei prossimi 25 anni.
La nuova area, chiamata Futuri sviluppi e future crisi legati ai cambiamenti climatici, parte da uno studio prospettico, che attraverso l’analisi delle condizioni attuali, dei rischi attuali ed emergenti, di politiche e implicazioni per l’occupazione e per gli ambienti di lavoro individua quattro scenari possibili nel futuro. I seguenti:
- Scenario 1 – Transizione equa;
- Scenario 2 – Oasi di SSL;
- Scenario 3 – Corsa al clima;
- Scenario 4 – Speranza dal basso.
L’intera trattazione, all’origine della stessa area online, è racchiusa in documenti e relative sintesi, in inglese:
- Studio prospettico – Implicazioni dei cambiamenti climatici per la SSL;
- Tendenze legate al clima che influenzeranno la sicurezza e la salute sul lavoro in futuro;
- Dall’idea all’azione: gli sviluppi legati al clima che influenzano il futuro della sicurezza e della salute sul lavoro e le loro implicazioni per le parti interessate;
- Scenari basati sui cambiamenti climatici per la sicurezza e la salute sul lavoro in Europa nel 2050.