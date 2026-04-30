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Decreto Lavoro

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Decreto Lavoro. Approvato dal Consiglio dei Ministri n.172 del 28 aprile 2026 il decreto che riporta nuove misure sul lavoro, occupazione, caporalato digitale, incentivi.

La nota del Governo, riassumiamo i contenuti in elenco:

  • bonus assunzione donne 2026 con esonero 100% per assunzione lavoratrici svantaggiate con incrementi zona economica speciale (ZES);
  • bonus per assunzione giovani 2026 esonero 100% per assunzione under 35 e bonus stabilizzazione giovani under 35;
  • bonus assunzioni ZES 2026 per aziende fino a 10 dipendenti;
  • norma sul salario giusto e il contrasto al dumping, retribuzione non inferiore ai minimi stabiliti dai contratti collettivi nazionali (CCNL);
  • norme sul rinnovo dei contratti collettivi;
  • contrasto al caporalato digitale: protezione dell’identità digitale del lavoratore contro la cessione degli account e obbligo traspanrenza uso degli algoritmi;
  • sgravio contributivo per le imprese con certificazione UNI/PdR 192:2026 sulla conciliazione tra vita familiare e lavoro, fino a 50mila euro all’anno per ogni impresa.

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