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Inl, chiarimenti sulla legge annuale sulle piccole e medie imprese

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Pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro il 23 aprile 2026 la nota n. 780 del 15 aprile 2026 che riporta chiarimenti sulla Legge 11 marzo 2026 n. 34 sulle piccole e medie imprese. In vigore dal 7 aprile.

I chiarimenti riguardano:

  • i modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza;
  • la formazione sicurezza sul lavoro nei “periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro”
  • l’informativa annuale sulla sicurezza in smart working;
  • le verifiche periodiche per piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto.

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