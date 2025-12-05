Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attivita’ economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.281 del 3 dicembre 2025 la Legge 2 dicembre 2025 n.182, in vigore dal 18 dicembre 2025.

Riassumiamo in elenco alcuni dei provvedimenti adottati:

autotutela, riduzione a 6 mesi del termine per l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi della PA;

istituzione del sistema di interscambio di pallet;

lavoratori immigrati , autocertificaizone datore lavoro per alloggi in dormitori stabili in cantiere per rispetto requisiti di cui all’allegato XIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, se albergo sufficiente indicazione;

, autocertificaizone datore lavoro per alloggi in dormitori stabili in cantiere per rispetto requisiti di cui all’allegato XIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, se albergo sufficiente indicazione; nulla osta in 30 giorni per lavoratori dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica ;

; semplificazione della disciplina della professione di guida alpina, riguardante la formazione e i crediti per lavorare in una nuova regione o provincia autonoma di trasferimento, obbligo in alcuni casi di corsi in materia di nivologia, di valanghe e di accompagnamento su territorio innevati;

lavoratori del comparto turistico, alloggi ” 2-bis. Agli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione iniziati entro il 31 dicembre 2026, da realizzare ai sensi del comma 1 da parte dei soggetti beneficiari di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per tali finalità è previsto un vincolo decennale di destinazione d’uso . Al mutamento di destinazione d’uso degli edifici, funzionale all’impiego di tali immobili per le finalita’ previste dai commi da 1 a 4 del presente articolo, si applica la disciplina prevista dall’articolo 23-ter del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le singole unita’ immobiliari. In ogni caso, i soggetti beneficiari di cui al comma 2 stipulano con enti o soggetti gestori di parcheggi apposite convenzioni, comunque idonee, tenuto conto della destinazione d’uso dell’immobile, quale risultante a seguito del mutamento, e del numero dei potenziali soggetti alloggiati nell’immobile, a mitigare l’incremento del carico urbanistico. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

” 2-bis. Agli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione iniziati entro il 31 dicembre 2026, da realizzare ai sensi del comma 1 da parte dei soggetti beneficiari di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. . Al mutamento di destinazione d’uso degli edifici, funzionale all’impiego di tali immobili per le finalita’ previste dai commi da 1 a 4 del presente articolo, si applica la disciplina prevista dall’articolo 23-ter del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le singole unita’ immobiliari. In ogni caso, i soggetti beneficiari di cui al comma 2 stipulano con enti o soggetti gestori di parcheggi apposite convenzioni, comunque idonee, tenuto conto della destinazione d’uso dell’immobile, quale risultante a seguito del mutamento, e del numero dei potenziali soggetti alloggiati nell’immobile, a mitigare l’incremento del carico urbanistico. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; norme che modificano l’esenzione dall’annotazione di imbarco e sbarco e contratti di arruolamento dei membri dell’equipaggio;

riordino della disciplina del servizio sanitario sui mercantili “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti dei medici e degli infermieri che possono prestare assistenza sanitaria a bordo nonché i modi di selezione”;

“entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti dei medici e degli infermieri che possono prestare assistenza sanitaria a bordo nonché i modi di selezione”; agricoltura, articolo 13-bis ” decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150, e’ inserito il seguente: «Art. 13-bis (Irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) . – 1. L’irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto UAS (Unmanned Aircraft System), di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, e’ consentita, in deroga alle norme vigenti e in via sperimentale, per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su terreni qualificati agricoli dai vigenti strumenti urbanistici, se svolta nei limiti e con le modalita’ di cui al presente articolo”, inizio attività con SCIA, indicate modalità di irrorazione e “l’individuazione della tipologia di terreni agricoli e di colture o degli organismi nocivi che richiedono l’effettuazione dell’intervento, la tipologia di prodotti utilizzabili, nonche’ le modalita’ di attuazione del presente articolo al fine di assicurare il minimo impatto sull’ambiente e prevenire danni alla salute umana e animale”;

. – 1. L’irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto UAS (Unmanned Aircraft System), di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, e’ consentita, in deroga alle norme vigenti e in via sperimentale, per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su terreni qualificati agricoli dai vigenti strumenti urbanistici, se svolta nei limiti e con le modalita’ di cui al presente articolo”, inizio attività con SCIA, indicate modalità di irrorazione e “l’individuazione della tipologia di terreni agricoli e di colture o degli organismi nocivi che richiedono l’effettuazione dell’intervento, la tipologia di prodotti utilizzabili, nonche’ le modalita’ di attuazione del presente articolo al fine di assicurare il minimo impatto sull’ambiente e prevenire danni alla salute umana e animale”; cassa integrazione , obbligo di informare immediatamente il datore di lavoro in caso di nuova attività lavorativa;

, obbligo di informare immediatamente il datore di lavoro in caso di nuova attività lavorativa; proroga fino al 31 dicembre 2025 della disciplina sul lavoro occasionale in agricoltura, già prevista dalla legge di bilancio 2023;

semplificazioni in materia di trasporto di animali;

semplificazioni e Scia rafforzata per spettacoli dal vivo “La segnalazione di cui al comma 2 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed e’ corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorieta’ per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita’ personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno, nonche’ della documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni. 2-ter. L’attivita’ oggetto della segnalazione di cui al comma 2 puo’ essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente”

“La segnalazione di cui al comma 2 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed e’ corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorieta’ per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita’ personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno, nonche’ della documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni. 2-ter. L’attivita’ oggetto della segnalazione di cui al comma 2 puo’ essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente” entro 60 giorni riordino dell’ACI;

proroga 30 giugno 2027 disciplina transitoria dehors e strutture esterne amovibili bar e ristoranti, nuovo decreto al 31 dicembre 2026;

silenzio-assenso costruzione su immobili vincolati con già nulla osta “«Qualora l’immobile oggetto della domanda di permesso di costruire sia soggetto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, salva la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati gia’ acquisiti e siano in corso di validita’ i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall’autorita’ preposta alla cura dei predetti interessi sugli elaborati progettuali oggetto della domanda di permesso di costruire”;

con già nulla osta “«Qualora l’immobile oggetto della domanda di permesso di costruire sia soggetto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, salva la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati gia’ acquisiti e siano in corso di validita’ i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall’autorita’ preposta alla cura dei predetti interessi sugli elaborati progettuali oggetto della domanda di permesso di costruire”; norme per l’elenco dei restauratori di beni culturali e procedura selezione pubblica entro giugno 2028 ;

; RAEE “Contestualmente al ritiro dell’apparecchiatura usata presso il domicilio dell’acquirente, i distributori possono effettuare il ritiro di rifiuti domestici di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica equivalente”.

Il dossier della Camera dei Deputati datato 19 novembre 2025.

Ti potrebbe interessare