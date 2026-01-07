Vademecum per un futuro consapevole: guida per i giovani che vogliono lavorare all’estero. Questo il nuovo video pubblicato da Inps per informare i giovani sui servizi previdenziali necessari nel caso in cui si lavori fuori dall’Italia.

Il video, che rientra nel progetto INPS per i giovani e nelle Linea guida gestionale 2025_22 Iniziative sulla cultura previdenziale indirizzate alle nuove generazioni, riporta indicazioni utili alla quotidianità e alla “consapevolezza che conoscere la previdenza oggi è un passo verso un domani più sicuro”. Per la sicurezza sociale in epoca di frammentarietà delle carriere e continua mobilità.

Informa in particolare su tre servizi fondamentali:

Estratto conto contributivo;

Estratto conto contributivo internazionale;

contributi versati all’estero.

I dettagli dei servizi elencati sono riportati anche nel messaggio 30 dicembre 2025, n. 3990.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/Cb8DySakTHY?si=EqZQyTwTzTss0UXo” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” referrerpolicy=”strict-origin-when-cross-origin” allowfullscreen></iframe>

