Tra gli adempimenti riguardanti la preparazione e la vendita di generi alimentari c’è quello della apposizione sulle confezioni della dichiarazione nutrizionale, ovvero delle informazioni sulle calorie e sulle sostanze nutritive contenute dagli alimenti.

A prevedere l’applicazione della dichiarazione nutrizionale sulle confezioni è stato innanzitutto il Regolamento UE 1169/11 che ha introdotto l’obbligatorietà dell’etichetta a partire dal 13 dicembre 2016 in merito a calorie, grassi, grassi saturi, carboidrati. Espressi in valori in rapporto a 100g o 100 ml per porzione.

“Articolo 30: Contenuto – 1. La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti: a) il valore energetico; e b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Ancora, articolo 31 dello stesso regolamento, i valori medi devo essere stabiliti, “a seconda dei casi, sulla base: a) dell’analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante; b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati”.

Tutto626 attraverso il sito etichettaturaonline.it permette di elaborare e stampare una tabella nutrizionale online segnalando ingredienti, quantità, peso di una preparazione, allergeni. Informazioni aggiuntive con valori delle fibre, data di scadenza.

Ti potrebbe interessare