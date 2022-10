Etichettatura, conservazione e preparazione dei cibi. Il Ministero della Salute ha pubblicato un post il 6 ottobre 2022 che raccoglie indicazioni per la sicurezza alimentare e per la prevenzione in casa.

Il post è stato pubblicato a seguito dei casi recenti di listeria che hanno interessato la comunità a causa di batteri presenti su una partita di würstel. In primo luogo il Ministero ricorda l’importanza delle etichette apposte sulle confezioni degli alimenti.

Dal dicembre 2014 vige il Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni ai consumatori. Le etichette devono obbligatoriamente riportare:

la denominazione dell’alimento ;

; l’elenco degli ingredienti;

qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;

la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti ;

; la quantità netta dell’alimento;

il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;

le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;

il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore;

alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1;

il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26;

le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;

per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo ;

; una dichiarazione nutrizionale”.

Il Ministero riassume quindi le regole basilari da osservare quotidianamente in cucina:

lavare bene mani e superfici;

cuocere e riscaldare correttamente e in sicurezza;

conservare correttamente cibi crudi e cotti;

conservare gli alimenti surgelati e congelati in maniera corretta.

Ti potrebbe interessare