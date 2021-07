Vademecum vendemmiale – Campagna vitivinicola 2021-2022. Questo il documento dell’ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari segnalato dal Mipaaf che riassume scadenze e adempimenti per le aziende agricole in vista dell’avvio delle operazioni vendemmiali.

Un documento sulle prassi necessarie per garantire la sicurezza del prodotto, per la sicurezza alimentare, movimentazione e trasformazione delle uve, i registri telematici, i documenti di accompagnamento.

L’Italia è uno dei maggiori produttori di vino a livello mondiale. Previsti controlli ICQRF per la tutela dell’intera filiera. Il Mipaaf comunica che l’ispettorato sarà a disposizione degli operatori in ogni momento per il supporto nello svolgimento degli adempimenti.

Questa la pagina di riferimento dell’ICQRF.

L’indice del vademecum:

“Le misure per la riduzione strutturale delle rese delle unità vitate per vini generici.

Documenti di accompagnamento e registri.

Dichiarazione di giacenza – dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola.

Fermentazioni – pratiche enologiche.

Sottoprodotti.

Centri d’intermediazione uve e sugli stabilimenti destinati alla trasformazione di uve da tavola.

Detenzione di mosti con titolo alcolometrico inferiore all’8% in volume – produzione di succhi d’uva.

Regime degli stabilimenti dove si effettuano lavorazioni promiscue.

Sostanze zuccherine.

Norme sul vino “biologico”.

Norme sugli allergeni.

Allegato”.

