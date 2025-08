Con nota del 4 agosto il Ministero del Lavoro informa sulla stabilizzazione della tutela assicurativa per gli studenti e per il personale scolastico.

La misura è stata introdotta dalla Legge 30 luglio 2025, n. 109 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute. pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 1 agosto 2025, tramite l’emendamento articolo 2-ter.

L’emendamento va a modificare l’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, ponendo il provvedimento al livello strutturale, “a decorrere dall’anno scolastico e dall’anno accademico 2025/2026”.

Stanziata una copertura finanziaria decennale e crescete che arriva ai 13,03 milioni di euro del 2034.

