Pubblicata dal Ministero della Salute la circolare n.22586 del 27 maggio 2022 con Indicazioni sull’uso delle piante e delle loro parti negli integratori alimentari per garantire la sicurezza e tutela dei cittadini.

Responsabilità degli operatori del settore alimentare, novel food, normativa OSA, Dm 10 agosto 2018, Regolamento 2015/2283, criteri chimici, fisici, fitosanitari, contaminanti, etichettatura.

Modello etichettatura fitosanitari non professionale

Con nota del 26 maggio il Ministero della Salute ha rilasciato il modello di etichetta dei prodotti fitosanitari per uso non professionale.

Si tratta di un modello per l’applicazione uniforme delle disposizioni nazionali in materia che integrano le disposizioni europee vigenti come gli articoli 31 e 65 del regolamento (CE) n 1107/2009 e gli articoli da 17 a 34 del regolamento (CE) n 1272/2008. Nelle more della pubblicazione della Linea guida per l’etichettatura dei prodotti fitosanitari che aggiornano le indicazioni operative del 2009.

Modello che va inteso come esempio e non come unico possibile e che risponde a quanto previsto dai criteri ministeriali 22 gennaio 2018 e 20 novembre 2021. Dose, allestimento, aree trattate, attrezzature, pittogrammi, avvertenze e frasi cautelative, comportamenti corretti.

Ti potrebbe interessare