Pubblicato da Efsa il 13 dicembre 2022 The European Union One Health 2021 Zoonoses Report, rapporto riguardante le zoonosi e i focolai infettivi di origine alimentare nel 2021 registrati in Europa.

Raccogliamo in elenco i dati Efsa, elaborati dall’Agenzia europea per la sicurezza alimentare e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Ecdc:

le due zoonosi, non necessariamente derivanti da focolai, maggiormente segnalate nel 2021 sono state campilobatteriosi e salmonellosi rispettivamente per 127.840 e 60.050 casi umani, ovvero +0,86% e +1,96% 2020 ogni 100mila abitanti, carne di pollo e tacchino fonti principali;

rispettivamente per 127.840 e 60.050 casi umani, ovvero +0,86% e +1,96% 2020 ogni 100mila abitanti, carne di pollo e tacchino fonti principali; il calo dei dati del 2020 probabilmente ha risentito della pandemia Covid;

terza zoonosi yersiniosi associata a carne di maiale e verdure poco cotte;

quindi escherichia coli e listeriosi;

infezioni gravi causate maggiormente da L. monocytogenes e virus del Nilo occidentale;

4.005 focolai nel 2021, + 29,8% sul 2020, dati simili al periodo pre-Covid 2017-2019, salmonella agente eziologico più frequentemente riportato, in particolare da uova o prodotti misti, in aumento i casi derivanti da ortaggi e succhi e altri prodotti derivati.

