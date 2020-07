Pubblicato dal Ministero della Salute il documento RASFF Relazione sul sistema di allerta rapido europeo per alimenti e mangimi 2019, rapporto per il sistema comunitario di allerta che coinvolge Commissione Europea, Stati membri ed EFSA.

4.000 le notifiche nel 2019 (3.622 nel 2018), di queste:

3.506 riguardanti l’alimentazione umana;

322 animale;

172 MOCA ovvero materiali e oggetti per alimenti.

1.479 segnalazioni per prodotti respinti ai confini; 1.145 notifiche di allerta; 852 informazioni per attenzione e 525 informazioni per follow up.

Info: Ministero della Salute RASFF 2019

