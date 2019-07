La figura del responsabile dell’industria alimentare è fondamentale all’interno della filiera e ricopre una funzione organizzativa molto importante. È la persona che si occupa di elaborare, controllare e adottare il piano di controllo dell’intera catena, delle fasi di produzione, di somministrazione o di distribuzione di alimenti. Che analizza i punti di criticità della filiera, ne individua gli aspetti da migliorare e stabilisce i punti di controllo e le misure di miglioramento elaborando il piano delle verifiche.

Ogni responsabile dovrà sviluppare un piano di autocontrollo alimentare HACCP che dovrà articolarsi su alcuni contenuti minimi come: descrizione dell’azienda, ragione sociale, sede, titolare e breve descrizione dell’attività svolta (ristorazione, azienda agricola, allevamento, distributore, etc.), il gruppo di lavoro HACCP. Con la definizione dei ruoli aziendali e delle mansioni dei dipendenti, il regolamento dei processi e dei rischi per gli alimenti, la descrizione dei prodotti utilizzati.

In considerazione della complessità del ruolo e delle elevate competenze richieste anche di carattere gestionale, il responsabile dell’industria alimentare necessita di adeguata formazione.

TuttoHACCP propone un corso per Responsabili HACCP rivolto ai titolari di aziende del settore alimentare che devono elaborare il piano di autocontrollo.

