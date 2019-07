Il Regolamento 852/2004 impone determinati requisiti igienici che devono essere rispettati da tutti gli addetti impegnati nella filiera degli alimenti. Requisiti individuati e pianificati anche in considerazione dei differenti ruoli dell’addetto e del professionista.

L’Haccp riguarda anche alcune tipologie di mansioni che non prevedono il contatto diretto con alimenti e bevande, che non manipolano alimenti e bevande. Esempi di tali mansioni possono essere i promoter, o i trasportatori di alimenti, impegnati in settori come la ristorazione, le attività di distribuzione, i servizi di catering, i venditori ambulanti, le mense scolastiche, ospedaliere e aziendali.

TuttoHACCP mette a disposizione corsi di formazione per addetti che non manipolano alimenti, sostitutivi del cosiddetto “libretto sanitario” e strutturati per permettere al corsista di seguire i programmi di studio previsti dalle diverse normative nazionali e regionali. Un corso base che prevede un programma strutturato sulle seguenti tematiche principali:

Il sistema HACCP;

importanza del controllo visivo;

importanza della verifica della merce immagazzinata e importanza della sua rotazione;

norme igieniche basilari per la lotta agli insetti e ai roditori;

valutazione del controllo delle temperature e del microclima.

Per ricevere informazioni Numero Verde 800 146625.

