Con nota dell’8 agosto il Ministero del Lavoro informa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’estensione agli operatori agricoli a tempo determinato della cassa integrazione in caso di emergenze climatiche.
La misura è contenuta nella Legge 1 agosto 2025 n. 113 in Gazzetta Ufficiale n.180 del 5 agosto 2025.
Assegno di inclusione. Istituito un contributo straordinario per i “nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico […] dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi”.
Ti potrebbe interessare
Contenuti sponsorizzati