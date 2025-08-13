  

News sulla sicurezza sul lavoro e salute, gli aggiornamenti e gli approfondimenti dal blog di ANFOS.

Quotidiano Sicurezza
lavoro-occasionale-agricoltura-norme
Lavoro agricoltura, stagionali, normativa, provvedimenti.

Cassa integrazione stagionali agricoli emergenze climatiche, GU

Scritto da il Brevi

Con nota dell’8 agosto il Ministero del Lavoro informa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’estensione agli operatori agricoli a tempo determinato della cassa integrazione in caso di emergenze climatiche.

La misura è contenuta nella Legge 1 agosto 2025 n. 113 in Gazzetta Ufficiale n.180 del 5 agosto 2025.

Assegno di inclusione. Istituito un contributo straordinario per i “nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico […] dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi”.

