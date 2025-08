Con nota del 1° agosto il Ministero del Lavoro ha informato sulla riunione del tavolo tecnico interministeriale di aggiornamento sul contrasto al caporalato, alla quale hanno preso parte i ministri del Lavoro Calderone, dell’Agricoltura Lollobrigida e dell’Interno Piantedosi.

Tra gli argomenti trattati, il decreto flussi, l’attività ispettiva, la tecnologia, PAC e la rete agricola di qualità.

Così il ministro del Lavoro Elvira Calderone: “Nell’ultimo anno abbiamo portato avanti moltissime azioni con un obiettivo comune ovvero salvaguardare la vita umana e valorizzare il lavoro regolare. Iniziamo a vedere i primi risultati, a partire finalmente da una connessione tra le domande presentate nell’ambito del decreto flussi e l’effettiva disponibilità di posizioni lavorative. Come Governo continueremo nel lavoro di contrasto delle irregolarità, anche attraverso l’aumento del personale ispettivo per cui sono in corso di definizione i decreti ministeriali per l’assunzione di ispettori in Inps e Inail e nella tutela dei lavoratori del comparto. Proprio oggi, con l’approvazione definitiva del Decreto Ilva da parte della Camera dei Deputati possiamo contare sulla cassa integrazione per le emergenze climatiche anche per gli stagionali agricoli”.

