Distretti del cibo. Indetto dal Ministero delle Politiche Agricole il primo bando per la presentazione delle domande di accesso per i Contratti di distretto previsti dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

I finanziamenti di riferiscono ai Contratti instaurati con accordo di distretto che abbiano lo scopo di promuovere sviluppo territoriale, inclusione, prossimità territoriale, sicurezza alimentare, salvaguardia del territorio, dello spreco alimentare, paesaggi. Siglati sia da Pmi che da grandi imprese.

Investimenti ammissibili compresi tra i 4 e i 50 milioni di euro. Importo minimo per ogni singolo beneficiario 200mila euro, Pmi 100mila euro. Interventi che dovranno essere realizzati entro 4 anni.

Valutazione comparativa e non a sportello. Domande entro il 17 aprile 2020 ore 16.00 con raccomandata o a mano in busta chiusa con appuntamento, riferimento è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – Ufficio Politiche di filiera (PQAI 3), via XX Settembre n. 20, 00187 Roma.

Contestualmente lo stesso ministero ha pubblicato un ulteriore bando per i Contratti di distretto Xylella, per la rigenerazione nei territori colpiti dal batterio. 18 milioni di euro da bando dei Distretti del cibo e 13 milioni di euro per il distretto Xylella.

Anche in questo caso la scadenza per l’invio delle domande è il 17 aprile 2020 entro le ore 16.00.

Info: Mipaaf bandi per i Distretti del cibo e Xylella

