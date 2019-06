La Direttiva Europea 2500/36/CE recepita in ambito nazionale con il Decreto Legislativo 206/2007, definisce i criteri e i requisiti per gli alimentaristi che prevede, tra le altre misure, l’obbligo di acquisire il patentino di alimentarista.

Il sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) è un insieme di norme da rispettare per la corretta gestione e per il controllo alimentare che disciplina le misure necessarie per garantire la salubrità degli alimenti, riducendo al minimo il rischio di contaminazioni, e di conseguenza a tutela della salute umana. Si articola su sette principi fondamentali:

Identificare i pericoli e i rischi da ridurre o eliminare;

Identificare i punti critici di controllo (CCP) lungo l’intera filiera;

Stabilire, per questi CCP, i limiti di accettabilità;

Applicare procedure di monitoraggio dei CCP;

Definire interventi correttivi nel caso i limiti di accettabilità vengano superati;

Stabilire le azioni da adottare periodicamente per la verifica del corretto funzionamento del sistema;

Predisporre tutta la documentazione relativa al Piano di intervento.

Conoscere la normativa in materia di salute e igiene degli alimenti è un requisito fondamentale, oltre che obbligatorio per legge, per tutti gli operatori del settore alimentare e della ristorazione.

I corsi per l’ottenimento del “patentino” sono erogabili anche a distanza e sono rivolti a chiunque operi o intenda operare nel campo dell’alimentazione e/o della ristorazione: al personale qualificato che manipola cibo e bevande (cuochi, camerieri, barman, aiutanti in cucina, addetti mensa, pasticcieri, panettieri, pizzaioli, ecc.) e al personale che non manipola alimenti e bevande (promoter per alimenti confezionati, aiutanti in sala, magazzinieri, trasportatori, ecc.).

TuttoHaccp promuove corsi online che consentono, una volta sostenuto con esito positivo il questionario di verifica finale, di ricevere l’attestato di formazione valido a norma di legge secondo quanto previsto dal Regolamento CE 852 04. L’attestato è disponibile anche in lingua inglese. Si tratta di una serie di percorsi formativi suddivisi per tipologia di destinatari:

corso di aggiornamento per alimentaristi

formazione per responsabili dell’industria alimentare

personale qualificato che manipola alimenti e bevande

formazione addetto alimentare.

Per qualsiasi informazione sulle modalità di fruizione e sulle caratteristiche del corso è disponibile il Numero verde 800.146625 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Questa la pagina info e contatti.

