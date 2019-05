Manuale per la gestione del controllo del benessere dei pesci durante il trasporto su strada. Pubblicato dal Ministero della Salute un manuale che riporta normative e prassi, protocolli operativi e documenti per la gestione corretta del trasporto in condizioni di benessere del pesce vivo, misure per la corretta movimentazione e per il rispetto delle condizioni ottimali.

Il volume è indirizzato in particolare al comparto dell’acquacoltura, alla piscicultura, indica aspetti utili alla protezione e al benessere del pesce vivo trasportato su strada, al rispetto del dovere morale da parte degli operatori coinvolti e allo stesso tempo di un obbligo di legge. Che deve essere osservato dagli allevatori e dai trasportatori e che deve essere verificato dal personale ispettivo nel corso della vigilanza.

L’allevamento ittico e quindi il trasporto negli ultimi decenni hanno accresciuto di molto il proprio apporto alla produzione alimentare italiana, per la crescita del consumo pro capite annuo di pesce e al contempo per la diminuzione dell’apporto derivante dalla pesca.

Nel 2016 sono stati trasportati e introdotti in Italia 72 milioni di Kg di pesce vivo, nel 2030 il 60% del pesce consumato a livello mondiale sarà allevato. In Europa vengono allevate oltre 30 specie, in Italia le più trasportate sono trote, spigole, orate, pesci gatto e anguille. Una movimentazione errata potrebbe avere la capacità di compromettere la salute degli animali e quindi di incidere sull’economia di settore.

Questo l’indice del volume:

La protezione e il benessere dei pesci durante il trasporto attraverso la sanità animale;

La capacità di sofferenza dei pesci;

Il benessere dei pesci durante il trasporto – Linee guida;

Capitolo 1. Campo di applicazione e definizioni;

Capitolo 2. Idoneità al trasporto dei pesci;

Capitolo 3. La responsabilità degli operatori;

Capitolo 4. La gestione del trasporto dei pesci;

Capitolo 5. Documenti e tracciabilità;

Capitolo 6. Autorità competenti e controlli ufficiali;

Capitolo 7. Piano di emergenza.

Info: Ministero Salute, Manuale per la gestione del controllo del benessere dei pesci durante il trasporto su strada

