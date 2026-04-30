Pubblicato dall’Ispettorato nazionale del lavoro il 21 aprile 2025 il Rapporto annuale vigilanza 2025. “Lavorare per la qualità” ha dichiarato in sede di presentazione del rapporto il direttore dell’Inl Danilo Papa, al fine di superare una lettura esclusivamente quantitativa dell’azione ispettiva, per una lettura approfondita e consapevole.
Riassumiamo in elenco alcuni dei dati:
- 157.381 accessi ispettivi 2025 Inl (compresi CC), Inps e Inail, di cui 13.028 verifiche e accertamenti;
- irregolarità pari al 74,0 %, 83.488 illeciti, 328.524 lavoratori irregolari, 22.503 in nero;
- di 1.290.424.538 euro il recupero di contributi e premi evasi;
- 130.579 ispezioni avviate da Inl (+ 13,5% agricoltura, Industria +10,8% ed Edilizia +7,2% rispetto al 2024);
- 89.851 violazioni penali in materia di salute e sicurezza e 3.630 violazioni amministrative;
- Patente a crediti: 479.020 patenti rilasciate dal 1° ottobre 2024, 687 violazioni nei confronti del committente o responsabile dei lavori, 1.088 le sanzioni comminate per assenza di Patente a crediti, 14 revocate dal 1° ottobre 2024 e 6 sospese.
Il Rapporto annuale vigilanza 2025.
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