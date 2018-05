BILBAO – Ambienti di lavoro sani e sicuri 2018-2019. Trascorsi pochi giorni dal lancio di Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose Eu-Osha continua a segnalare le attività che abitualmente accompagnano le campagne biennali. Dopo aver presentato la scorsa settimana il premio buone prassi, ora è la volta del bando cinematografico in collaborazione con il festival Dok di Lipsia.

Oggetto del bando sono documentari d’autore o film d’animazione che affrontino l’importanza della prevenzione e della sicurezza sul lavoro. Per l’edizione 2018 che si interessino di rischi chimici o di argomenti come: rischi fisici, psicosociali, diritto alla salute sul lavoro, cambiamenti nell’occupazione, gruppi di lavoratori particolarmente esposti.

5.000 euro il premio per il vincitore, al quale verrà riconosciuta anche la segnalazione sui siti Eu-Osha e la pubblicazione di trailer o estratti; la proiezione nelle occasioni ufficiali dell’Agenzia; opera sottotitolata “con alcune lingue europee scelte il film vincitore e concedere all’EU-OSHA il diritto di licenza non esclusivo, non commerciale e di non proiezione in pubblico di fornire l’accesso (su una piattaforma elettronica protetta da login) alla suddetta rete e ad altri partner ufficiali”.

Le candidature possono essere presentate attraverso il sito del Dok Lipsia. Scadenza è il 7 luglio 2018.

Info: Eu-Osha premio cinematografico Ambienti di lavoro sani e sicuri 2018

