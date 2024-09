Tesi di laurea sulle materie oggetto del lavoro dell”Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). Questo l’oggetto della borsa di studio indetta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con l’Ilo Italia e San Marino, segnalata dal Ministero del Lavoro.

L’edizione 2024 dell’iniziativa di sostegno agli studenti ha scadenza 23 ottobre 2024 e offre un riconoscimento di 4mila euro (quattromila/00). Le tesi di laurea devono essere state discusse dal 26 luglio 2023 al 31 luglio 2024.

Dovrà aver trattato uno dei seguenti argomenti:

“a) le opportunità e le sfide del mondo del lavoro in relazione ai cambiamenti determinati dai processi di transizione digitale, al lavoro tramite piattaforme digitali, al decent work e all’armonizzazione delle tutele per lavoratori autonomi e subordinati;

b) le prospettive e le tutele per i lavoratori impiegati nel settore della cd. care economy;

c) la salute e la sicurezza sul lavoro come principio fondamentale dell’OIL. Strumenti nazionali ed internazionali per promuovere una cultura della prevenzione dei rischi e per garantire ambienti di lavoro sicuri e sani, anche alla luce dei cambiamenti tecnologici e climatici;

d) gli strumenti internazionali per la tutela e la promozione del lavoro dignitoso, anche in relazione ai principi di uguaglianza e non discriminazione, con l’obiettivo di conseguire un’effettiva parità di genere e la piena inclusione delle donne nel mondo del lavoro;

e) la sfida della parità retributiva di genere per realizzare il principio della “pari retribuzione per un lavoro di eguale valore”;

f) l’impatto dell’intelligenza artificiale (AI) e degli algoritmi: nuove prospettive e tutele nei rapporti di lavoro;

g) il ruolo dell’OIL e la sua struttura tripartita: governi, rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Promuovere il dialogo sociale per favorire lo sviluppo e garantire una crescita sostenibile ed inclusiva”.

Questo il bando completo.

