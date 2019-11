Bird islad. Questo il film vincitore dell’edizione 2019 dell’Healthy Workplaces Film Award indetto da Eu-Osha e che rientra nella programmazione del festival DOK di Lipsia.

Registi sono gli svizzeri Sergio da Costa e Maya Kosa. L’opera parla di cura, riabilitazione, narrando le vicende del protagonista Antonin, colpito da stanchezza per una malattia a lungo termine che inizia a lavorare in un ricovero di uccelli. Una narrazione che gioca sul parallelismo tra le necessità del protagonista e e quelle dei pazienti. “La giuria è stata colpita dall’approccio intelligente, empatico e persino umoristico alla fragilità umana, che crea una “affascinante analogia tra il recupero degli uccelli feriti e la riabilitazione del protagonista principale”.

Tra le opere candidate presenti gli italiani Never Whistle Alone di Marco Ferarri, The Young Observant di David Maldi e Safety123 di Julia Gutweniger and Florian Kofler.

L’Healthy Workplaces Film Award è stato ideato da Eu-Osha per invitare alla discussione, alla riflessione sui rischi presenti sul lavoro e sulle loro conseguenze. In particolare in questa edizione per raccogliere opere in grado di affrontare tematiche come:

“benessere fisico e mentale dei lavoratori;

gli effetti del cambiamento politico ed economico sull’ambiente di lavoro;

diritti dei lavoratori;

gruppi che affrontano sfide particolari, come i lavoratori migranti o anziani”.

