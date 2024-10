“Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro”. Dal 21 al 25 ottobre si terrà la nuova edizione della “European Week for Safety and Health at Work” indetta da Eu-Osha, come ogni anno nella settimana 43 dell’anno.

La Settimana raccoglierà eventi, convegni, iniziative anche online, per la sensibilizzazione sulla prevenzione e sulla partecipazione attiva sui luoghi di lavoro nella gestione della sicurezza.

Sui temi della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2023-25, sul lavoro nell’era digitale.

Questa la pagina Eu-Osha che raccoglie gli eventi in programma continuamente aggiornata.

#EUhealthyworkplaces

Il tema della campagna in corso Ambienti di lavoro sani e sicuri 2023-25 Lavoro sicuro nell’era digitale. Quotidiano Sicurezza anche in questo caso ne è media partner.

