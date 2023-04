Napo. Eu-Osha in occasione della imminente “Giornata mondiale della sicurezza e salute sul lavoro” 28 aprile 2023 ha proposto una versione rimasterizzata del primo corto di Napo, a tema segnaletica.

Napo in…best signs story

La storia è stata pubblicata per la prima volta nel 1998 e parla di segnaletica e importanza di simboli, pittogrammi e indicazioni per la prevenzione. Significati, efficacia, cosa potrebbe accadere se le stesse indicazioni non venissero rispettate.

Un ambiente di lavoro sano e sicuro

La “Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro” 2023 indetta dall’Ilos richiamerà l’attenzione su un ambiente di lavoro sano e sicuro come diritto fondamentale.

