Premio cinematografico Ambienti di lavoro sani e sicuri. Eu-Osha ha pubblicato il nuovo bando per opere video a tema salute e sicurezza sul lavoro.

Il premio in questa edizione raccoglierà documentari e la novità sarà il festiva al quale verrà associato, il “Doclisboa” che si terrà a Lisbona, Portogallo, dal 2 ottobre al 1 novembre 2020.

Verranno accettati documentari artistici e creativi che promuoveranno la discussione sui temi della sicurezza sul lavoro e in particolare sui rischi ai quali sono esposti le persone, oppure i diritti dei lavoratori, i cambiamenti economici e politici e gli effetti sull’occupazione.

In palio un premio in denaro di 5.000 euro, la promozione Eu-Osha dell’opera con sottotitolazione in alcune lingue europee.

Scadenza 30 aprile 2020.

Info: Eu-Osha premio cinematografico Ambienti di lavoro sani e sicuri 2020

Ti potrebbe interessare