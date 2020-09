Indetta da Confindustria Inail Apqi e Accredia la settima edizione del Premio imprese per la sicurezza, per la valorizzazione di aziende che hanno implementato prassi e abitudini utili alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione.

Possono aderire all’iniziativa imprese produttrici di beni e servizi anche non aderenti a Confindustria, non gruppi di imprese o unità di una singola impresa o realtà già premiante nelle due edizioni precedenti.

Come ogni anno i premi sono per tipologia di impresa: per numero di dipendenti 50, tra 51 e 250 e oltre 250 e per categoria di rischio, alto o medio basso. Verranno assegnati Award e Prize con menzioni speciali a progetti a tema formazione, appalti subappalti e progetti innovativi.

Tutte le imprese partecipanti riceveanno un rapporto di valutazione e le finaliste un’analisi dettagliata della propria gestione della sicurezza che porrà in evidenza punti di forza o da migliorare. Le finaliste potranno richiedere la riduzione del premio con modello OT24.

Tre le fasi di candidatura:

registrazione;

invio documentazione;

valutazione e visite in loco.

Iscrizioni dal 16 settembre al 30 ottobre ore 14.00 attraverso questo form. Premiazione giugno 2021. Il regolamento completo.

Info: Inail Premio imprese per la sicurezza 2020

