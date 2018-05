BRUXELLES – Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose. È stata lanciata questa mattina a Bruxelles, Palazzo Berlaymont, la nuova campagna biennale Eu-Osha sulla prevenzione, la sicurezza negli ambienti di lavoro. Già online il sito tematico, quindi tool e video di Napo.

Sostanze pericolose

Tema dell’edizione 2018-2019 sono le sostanze pericolose, con la campagna che punta a promuovere la corretta gestione dei rischi e la sostituzione delle sostanze; informare circa l’esposizione agli agenti cancerogeni; porre l’attenzione su gruppi particolarmente esposti. Come in tutte le campagne Ambienti di lavoro sani e sicuri, gli argomenti verranno sostenuti attraverso il coinvolgimento di partner, buone prassi, strumenti guide. Dalle due edizioni della “Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro” (ottobre 2018 e 2019), dal summit finale di Bilbao novembre 2019.

Così Marianne Thyssen commissaria europea responsabile per l’Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori: “Continueremo la nostra opera di sensibilizzazione e di intervento per limitare l’esposizione dei lavoratori alle sostanze chimiche cancerogene. Si tratta di una priorità fondamentale per la Commissione europea, non da ultimo perché il pilastro europeo dei diritti sociali garantisce ai lavoratori un livello elevato di tutela della sicurezza e della salute sul lavoro. Le campagne dell’EU-OSHA giocano un ruolo fondamentale nell’ambito della comunicazione con i luoghi di lavoro di tutta Europa e aiutano le organizzazioni ad adottare approcci efficaci per gestire la sicurezza e la salute sul lavoro con gli strumenti necessari”.

Dott.ssa Christa Sedlatschek, direttrice dell’Eu-Osha: “Molti lavoratori ignorano che non solo i prodotti chimici fabbricati che recano sull’etichetta le informazioni sui rischi e sulla sicurezza possono essere nocivi; altre sostanze comunemente usate in tutti i settori (dalla farina nei panifici alla polvere di silice nei cantieri) possono essere pericolose se il loro utilizzo non è gestito in maniera efficace. Pertanto, la nostra campagna favorisce la sensibilizzazione su tutti i tipi di sostanze pericolose e non solo su quelle ovvie, oltre a sottolineare l’importanza della valutazione dei rischi in tutti i settori come primo passo verso la prevenzione”.

Ambienti di lavoro sani e sicuri 2018/2019

Questo il sito web della campagna, primo riferimento della nuova iniziativa biennale. È stato già affiancato da un tool in inglese per la gestione delle sostanze e da una banca dati con settecento strumenti provenienti da undici Paesi.

Info: Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose

Ti potrebbe interessare