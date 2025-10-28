Wishful Filming, è il film vincitore dell’edizione 2025 dell’Healthy Workplaces Film Award, il premio cinematografico indetto da Eu-Osha per la campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2023-25. Premio sui temi del cambiamento nel mondo del lavoro e sulla persona.

L’opera, diretta da Sarah Vanagt, è stata scelta per la capacità di far riflettere sul significato del lavorare e di essere un lavoratore. Menzione d’onore a The Long Road to the Director’s Chair diretto da Vibeke Løkkeberg.

I premi come di consueto sono stati assegnati nel corso del festival cinematografico portoghese Doclisboa che si è tenuto a Lisbona dal 16 al 26 ottobre 2025.

