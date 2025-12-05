Microplastiche. Helpdesk Reach comunica che è disponibile sul sito Echa il software IUCLID per l’invio all’Agenzia delle informazioni sulle microplastiche. Affiancato dal materiale informativo di supporto.
La nota Echa in merito all’invio, ricorda che la prima scadenza per le emissioni stimate 2025 è il 31 maggio 2026, ovvero, in dettaglio, dovranno essere inviate a Echa le seguenti comunicazioni nelle rispettive scadenze:
- “31 maggio 2026 – per i produttori e gli utilizzatori industriali a valle di SPM sotto forma di pellet, scaglie e polveri, utilizzati come materia prima nella produzione di plastica nei siti industriali; e
- 31 maggio 2027 – per tutti gli altri produttori e utilizzatori industriali a valle di SPM presso siti industriali, nonché per i fornitori che immettono sul mercato per la prima volta prodotti contenenti SPM per usi specifici esentati da parte di professionisti o del pubblico”.
La restrizione è entrata in vigore nel 2023.
