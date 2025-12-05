  

News sulla sicurezza sul lavoro e salute, gli aggiornamenti e gli approfondimenti dal blog di ANFOS.

RSS
Quotidiano Sicurezza
Sei in:»»»Invio informazioni sulle emissioni di microplastiche, scadenze, Iuclid, supporto Echa

Richiedi un preventivo gratuito

microplastiche-sostanze-chimiche-echa
Microplastiche., sostanze chimiche, Echa.

Invio informazioni sulle emissioni di microplastiche, scadenze, Iuclid, supporto Echa

0
Scritto da il Brevi

Microplastiche. Helpdesk Reach comunica che è disponibile sul sito Echa il software IUCLID per l’invio all’Agenzia delle informazioni sulle microplastiche. Affiancato dal materiale informativo di supporto.

La nota Echa in merito all’invio, ricorda che la prima scadenza per le emissioni stimate 2025 è il 31 maggio 2026, ovvero, in dettaglio, dovranno essere inviate a Echa le seguenti comunicazioni nelle rispettive scadenze:

  • 31 maggio 2026 – per i produttori e gli utilizzatori industriali a valle di SPM sotto forma di pellet, scaglie e polveri, utilizzati come materia prima nella produzione di plastica nei siti industriali; e
  • 31 maggio 2027 – per tutti gli altri produttori e utilizzatori industriali a valle di SPM presso siti industriali, nonché per i fornitori che immettono sul mercato per la prima volta prodotti contenenti SPM per usi specifici esentati da parte di professionisti o del pubblico”.

La restrizione è entrata in vigore nel 2023.

Ti potrebbe interessare

Contenuti sponsorizzati
    Condividi questo articolo

    Articoli correlati