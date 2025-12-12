  

decreti-impresa-emergenza-sostegni
Decreti sostegni imprese, emergenze, incentivi.

In GU il Codice degli incentivi alle imprese

Codice degli incentivi. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2025 il Decreto Legislativo n. 184 27 novembre 2025.

In vigore dal 1° gennaio 2026 riporta il riordino della disciplina generale degli incentivi alle imprese e i relativi procedimenti amministrativi. Il codice non riguarda incentivi fiscali che non prevedono istruttorie e incentivi con verifiche circoscritte al limite di risorse possibili e gli incentivi contributivi.

Indica criteri per programmazione, coordinamento, attuazione, monitoraggio, comunicazione.

