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Patente a crediti in edilizia.

Inl, area informativa e modulistica istanza recupero crediti PAC

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Scritto da il Aziende

Con nota del 3 luglio l’Ispettorato nazionale del lavoro informa sul rilascio della pagina dedicata
all’Istanza di recupero crediti della Patente a Crediti (PAC). Che riporta informazioni per le modalità di richiesta, la modulistica necessaria e il riepilogo della normativa.

Si tratta dell’area attraverso la quale ricevere informazioni per richiedere il recupero fino a 15 crediti. Informazioni destinante a:

  • “imprese italiane;
  • imprese estere operanti sul territorio nazionale;
  • titolari di ditta individuale;
  • lavoratori autonomi”.

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