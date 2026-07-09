Con nota del 3 luglio l’Ispettorato nazionale del lavoro informa sul rilascio della pagina dedicata
all’Istanza di recupero crediti della Patente a Crediti (PAC). Che riporta informazioni per le modalità di richiesta, la modulistica necessaria e il riepilogo della normativa.
Si tratta dell’area attraverso la quale ricevere informazioni per richiedere il recupero fino a 15 crediti. Informazioni destinante a:
- “imprese italiane;
- imprese estere operanti sul territorio nazionale;
- titolari di ditta individuale;
- lavoratori autonomi”.
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