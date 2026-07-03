Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro. Giovedì 30 giugno il ministro del Lavoro Elvira Calderone ha presentato alla Camera dei Deputati la relazione depositata in Parlamento lo scorso aprile sulle misure attive e sullo stato delle cose riguardanti la sicurezza sul lavoro nel 2025.

Questo l’intervento del ministro Calderone.

Così nella dichiarazione: “Far operare in modo integrato prevenzione, formazione, innovazione tecnologica, qualificazione delle imprese e vigilanza significa ridurre concretamente il rischio di infortunio”. Questa è la direzione che abbiamo scelto: un sistema che individua i pericoli, prima che diventino incidenti e che mette al centro la tutela della persona”.

Lo stesso ministro durante la seduta ha illustrato inoltre le direttrici per i futuri impegni sulla sicurezza e sulla prevenzione. Cinque punti chiave:

attuazione completa del decreto legge n. 159 del 2025;

diffusione della cultura della prevenzione, in particolare tra i giovani;

applicazione della Strategia nazionale 2026-2030 ;

; incremento vigilanza, controllo e utilizzo dati;

contrasto al lavoro irregolare e supporto alle categorie fragili.

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