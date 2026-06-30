Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro, campagna Ministero Lavoro e Inps

Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro. Questa la nuova campagna di sensibilizzazione sul contrasto al sommerso nel lavoro domestico lanciata dal Ministero del Lavoro e Inps.

La campagna rientra nel Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, una delle riforme della Missione 5 “Inclusione e Coesione” del PNRR e ha tra gli obiettivi primari quelli di promuovere la regolarizzazione dei rapporti di lavoro, la trasparenza e la responsabilità, diritti e sicurezza.

“Mettere in regola il lavoro domestico è semplice: è sufficiente applicare il contratto collettivo nazionale di settore e comunicare l’assunzione all’INPS”.

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