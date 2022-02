A seguito dell’entrata in vigore il 15 febbraio 2022 dell’obbligo di green pass rafforzato sul lavoro per gli over 50, Inps ha aggiornato il servizio GreenPass50+ per la verifica dei requisiti nelle aziende con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA.

Il servizio è ora allineato a quanto previsto dal Decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, calibrato sul requisito anagrafico richiesto.

La verifica del green pass attraverso il servizio Inps dovrà riguardare esclusivamente i dipendenti in servizio, esclusi assenti e dipendenti in lavoro agile.

La verifica dell’obbligo vaccinale prescinde invece dalla presenza degli stessi dipendenti sul lavoro.

