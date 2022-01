Approvato dal Governo il 5 gennaio il nuovo decreto con nuove Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Questa la nota ufficiale in attesa della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.

Riassumiamo le misure introdotte:

obbligo vaccinale per over 50 ;

; dal 15 febbraio green pass rafforzato sul lavoro per tutti gli over 50 ,

, green pass per accessi ai servizi alla persona, pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali “fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona”,

raccomandazione per il massimo utilizzo dello smart working nel pubblico e nel privato nelle prossime settimane, secondo quanto previsto dagli accordi contrattuali,

nuove regole gestione casi a scuola: infanzia DAD con una positività; primaria sorveglianza con un caso (con due test in cinque giorni) e DAD di dieci giorni con due o più casi; secondarie autosorveglianza e FFP2 con un caso, DAD con due casi per studenti con primo ciclo vaccinale da più di 120 giorni, ciclo incompleto o FFP2 e autosorveglianza per chi ha completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni; DAD di dieci giorni con tre casi.

Ministero Istruzione

La nota del Miur che riassume in slide le regole DAD e sorveglianza a scuola.

