Legge n. 203/2024. Tesserini di riconoscimento. Pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro la nota n.656 del 23 gennaio 2024 di chiarimento sulla normativa riguardante l’obbligo di tessera di riconoscimento per i lavoratori nei cantieri edili.

La circolare riguarda l’abrogazione, prevista dal Dl Lavoro, dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 36-bis del D.L. 223/2006, riportanti indicazioni ridondanti rispetto a quanto già previsto dal D.Lgs n. 81/2008 articoli 26, comma 8; 20, comma 3 e 21, comma 1, lett. c.

L’Ispettorato indica ricorda in ogni caso come, sul cantiere, in regime di appalto e subappalto:

il datore di lavoro che non fornisce ai lavoratori l’apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 26, comma 8, è sanzionato dall’art. 55, comma 5, lett. i) del d.lgs. n. 81/2008;

ai sensi dell’art. 26, comma 8, è sanzionato dall’art. 55, comma 5, lett. i) del d.lgs. n. 81/2008; il lavoratore che non la indossa è sanzionato dall’art. 59, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008.

Gli stessi obblighi ricadono sui lavoratori autonomi che effettuino il proprio lavoro in luoghi di lavoro in appalto e subappalto, altrimenti sanzionati ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 81/2008.

Ti potrebbe interessare