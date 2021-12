Con messaggio n.4529 del 18 dicembre 2021 Inps ha pubblicato istruzioni sulle nuove funzionalità dell’app Greenpass50+ nel rispetto di quanto previsto dal Dpcm 17 dicembre 2021 e dal Dpcm 12 ottobre 2021.

Il messaggio informa che l’applicazione potrà essere utilizzato da ora anche per :

verifica green-pass ai sensi del Dpcm 12 ottobre 2021 (PA);

obbligo vaccinale sensi del Dpcm 17 dicembre 2021 (strutture socio sanitarie, sanità, forze dell’ordine).

Potranno utilizzare inoltre GreenPass50+ solo ai fini della verifica dell’obbligo vaccinale anche i privati con meno di 50 dipendenti e le PA già gestite da NoiPa.

I verificatori otterranno l’identificazione dei casi di mancato rispetto dell’obbligo attraverso la segnalazione di esito variato e ultima variazione.

Si ricorda che la verifica del green pass riguarda i dipendenti in servizio, non assenti e in lavoro agile, mentre la verifica dell’obbligo vaccinale prescinde dalla presenza della persona sul lavoro.

