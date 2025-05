Nuovi fondi e iniziative per le imprese per la sicurezza, prevenzione e formazione. Questo quanto comunicato dal Governo al termine del Consiglio dei Ministri di mercoledì 30 aprile 2025 e dallo stesso presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel messaggio per la Festa del 1° maggio.

Il Presidente del Consiglio ha annunciato lo stanziamento di ulteriori 650 milioni per il futuro bandi Isi che andranno a raddopiarne quindi l’importo totale, il potenziamento del sistema di incentivi e disincentivi per le imprese derivanti dalla sicurezza e nuove misure per la formazione e la prevenzione destinate anche alle scuole. Interventi che verranno articolati partendo dalla consultazione con le parti sociali.

Questo il messaggio integrale del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ne riprendiamo uno stralcio: “C’è ancora tanto da fare anche e forse soprattutto sul fronte della sicurezza sul lavoro. Anche negli ultimi giorni, nuove vittime, nuovi infortuni. Non si può morire così. Voglio approfittare per rinnovare il cordoglio e la vicinanza ai famigliari delle vittime. Ma sono consapevole che il cordoglio non basta, bisogna continuare ad agire. Di fronte a questo fenomeno, come ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, “non sono tollerabili né indifferenza né rassegnazione”.

È il motivo per il quale questo Governo ha sempre messo al centro della sua azione questo tema. Lo abbiamo fatto, ad esempio, con la “patente a crediti”, con l’assunzione di un nuovo personale ispettivo per incrementare i controlli, con le risorse per premiare le imprese che investono in prevenzione. Oggi dedichiamo la festa dei lavoratori a questo tema e ci impegniamo a fare ancora di più.

Abbiamo reperito, insieme all’Inail, altri 650 milioni di euro per mettere in campo nuove misure concrete, che insieme ai 600 milioni già disponibili dei bandi INAIL destinati a cofinanziare gli investimenti delle imprese in questi ambiti, portano a oltre un miliardo e 200 milioni le risorse disponibili per migliorare la sicurezza sui posti di lavoro. Vogliamo potenziare il sistema di incentivi e disincentivi per le imprese, in base chiaramente alla loro condotta in materia di sicurezza, con particolare attenzione al mondo agricolo. Continueremo a mettere al centro la cultura della prevenzione, perché prevenire è sempre il migliore degli investimenti possibili”.

Nel corso del Consiglio dei Ministri il ministro del Lavoro Calderone ha informato circa le recenti attività inerenti la sicurezza sul lavoro, come l’aumento dei controlli ispettivi, la patente a crediti, l’inserimento della sicurezza sul lavoro nell’educazione civica, l’andamento infortunistico da dati Inail.

Ti potrebbe interessare