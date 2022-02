Con nota del 14 febbraio il Ministero della Salute ricorda l’entrata in vigore dal 15 febbraio dell’obbligo di green pass rafforzato per l’accesso agli ambienti di lavoro pubblici e privati delle persone sopra i 50 anni.

L’obbligo è stato introdotto dal Decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1. Sarà in vigore fino al 15 giugno 2022 e si affianca all’obbligo vaccinale per gli over 50.

L’app Verifica19 è stata aggiornata. Nella tipologia LAVORO accetta

green pass da tampone solo fino ai 49 anni. Consente inoltre la lettura delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione che dal 7 febbraio 2022 devono essere digitali.

