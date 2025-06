Con nota del 13 gugno il Ministero del Lavoro informa sul primo incontro tecnico che si è tenuto nella propria sede a Roma, convocato per raccogliere pareri i vista di un prossimo provvedimento in materia di sicurezza sul lavoro che dovrà essere indetto entro la fine di luglio.

Il primo incotro ha coinvolto rappresentanti sindacali e datoriali e sarà seguito da prossimi tavoli tematici paralleli che affronteranno tematiche come la formazione, la stabilizzazione dell’estensione dell’assicurazione Inail nelle scuole, premialità per gli investimenti, bilateralità, sicurezza in appalti e subappalti.

Così il ministro del Lavoro Calderone a margine del primo incontro: “Il confronto è stato pacato, concreto ed è evidente la volontà di tutti di migliorare la qualità della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

