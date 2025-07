Caldo sul lavoro. Alcune Regioni hanno adottato in questi giorni delle ordinanze con misure per la protezione dei lavoratori dal caldo estremo e la sospensione del lavoro all’aperto nelle ore più calde, in particolare in settori a rischio come l’edilizia e l’agricoltura.

Queste le Regioni e le rispettive ordinanze, valide fino alla fine di agosto:

Toscana;

Umbria;

Lazio;

Abruzzo;

Campania;

Calabria;

Puglia;

Sicilia;

Sardegna.

Prevedono generalmente il divieto di attività dalle 12:30 alle 16:00 nei giorni a rischio elevato.

I giorni a rischio vengono determinati e sono consultabili attraverso l’applicativo online Worklimate 2.0 dell’Inail.

1500

Ricordiamo la campagna del Ministero della Salute “Proteggiamoci dal caldo”, il numero di pubblica utilità 1500 e i bollettini del Ministero sulle ondate di calore.

