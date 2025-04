Pubblicata dal Ministero del Lavoro la circolare n.9 del 18 aprile 2025 sulla Classificazione e tutele del lavoro dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali.

Il documento analizza le possibili tipologie contrattuali attraverso le quali possono essere impiegati i fattorini, al fine di elencare informazioni utili per la tutela dei lavoratori, ai fini assicurativi e ai fini previdenziali.

Per ogni tipologia analizza la normativa di riferimento, adempimenti e prassi, a partire dal D.lgs. n. 81/2015 e dalla recente Direttiva (UE) 2024/2831, relativa al lavoro mediante piattaforme digitali, adottata il 24 ottobre 2024 e che ogni Stato membro dovrà recepire entro dicembre 2026.

Un documento che intende oltrepassare la riduzione “forzosa” del rapporto di lavoro al tipo subordinato, che ricorda come la categoria del fattorino non contempli esclusivamente chi compie consegne per contro altrui e che intende ricostruire lo stato delle cose, senza “anticipare le scelte” future del legislatore.

Gli argomenti affrontati:

“lavoro autonomo;

lavoro subordinato;

collaborazioni etero organizzate;

profili previdenziali;

profili previdenziali ai fini Inail;

direttiva UE 2024/2831″.

