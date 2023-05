Sicurezza e salute sul lavoro nell’era digitale. Eu-Osha ha presentato il nuovo portale della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2023-25.

Safe and healthy work in the digital age. Il portale, per ora in inglese, è il luogo di accesso a ogni informazione, ai materiali, ai contatti della nuova campagna.

Il tema scelto e annunciato da Eu-Osha nel corso del summit di novembre, a conclusione della precedente campagna sui Dms, è l’era digitale, ovvero “garantire un approccio incentrato sull’uomo alla gestione delle tecnologie digitali sul posto di lavoro”.

La nuova campagna triennale verrà lanciata ufficialmente nell’ottobre 2023. Countdown sul portale.

