Automazione nella sanità. Questo l’ultimo argomento affrontato da Eu-Osha, in un nuovo studio che rientrata nelle attività della campagna “Ambienti di lavoro sani e sicuri 2023-2025 – Sicurezza sul lavoro nell’era digitale“.

L’Agenzia in questo caso ha trattato il tema dei robot utilizzati per lo spostamento dei pazienti, quindi le diagnosi e l’AI, la possibilità di utilizzare sistemi di automazione e artificiali per prevenire rischi fisici e psicosociali. Le controindicazioni, come la perdita di posti di lavoro o l’intensificazione del lavoro stesso.

Questo il documento: “Automazione dei compiti cognitivi e fisici nel settore dell’assistenza sanitaria e sociale: implicazioni per la sicurezza e la salute“.

Questa invece l’area del sito Eu-Osha su salute e assistenza sociale.

